Prestazione deludente di Tom Lüthi nelle qualificazioni della Moto 2 al GP di Brno, in Repubblica Ceca. Il pilota bernese della Kalex scatterà dalla 26. posizione nella gara di domani. Meglio di lui ha fatto anche il connazionale Dominique Aegerter, chiamato a sostituire Jesko Raffin nel team NTS e capace di piazzarsi al 23. rango. La «pole» è andata all’americano Joe Roberts (Kalex).

Nessun miracolo in Moto 3 per Jason Dupasquier: il friburghese si è qualificato con il 29. tempo.

Piccola sorpresa invece in MotoGP, dove il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, non partirà davanti a tutti. Il pilota francese della Yamaha è stato infatti battuto per tre decimi dal compatriota Johann Zarco sulla sua Ducati dello scorso anno.