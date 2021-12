Charles Leclerc, a Monte Carlo, sta scontando la seconda Covid, contratta – sempre negli Emirati Arabi – nell’arco di 10 mesi; Carlos Sainz è invece a Madrid, con famiglia e amici, a soffrire per i risultati altalenanti del Real Madrid mentre il padre prepara l’ennesima «Dakar» che scatterà il 2 gennaio. E Mattia Binotto? Naviga tra l’ufficio a Maranello e la casa nell’Appennino Reggiano, 45 minuti d’auto, a pianificare sulla carta il 2022, perché all’atto pratico la vettura per la nuova stagione è già in fase di costruzione. Il Natale dei ferraristi in tempo di pandemia non consente divagazioni esotiche che magari potranno dipanarsi più avanti. Per cui, volenti o nolenti, diventa contenutissimo lo stacco tra una stagione e l’altra e la mente resta concentrata sulle piste, sulle auto, sui rivali....