Inizia con una vittoria di classe ed un 45. posto assoluto su 141 partenti, la stagione motoristica del luganese Marco Timbal nella serie NLS (Nürburgring Langstrecken Serie), il campionato endurance che si svolge interamente sulla mitica Nordschleife del Nürburgring. Il team Four Motors, del Barone Thomas von Lōwis of Menar e di Smudo, frontman del gruppo musicale tedesco “Die Fantastischen Vier”, specializzato da 20 anni in competizioni sostenibili dal punto di vista ecologico, ha approntato quest’anno una Porsche 718 GT4 MR, per la categoria carburanti alternativi.