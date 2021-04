Anche in questa stagione, per la seconda volta, Joël Camathias parteciparà alla GT4 European Series. Il pilota luganese rimane fedele alla Porsche, la sua marca del cuore, e ha firmato con il noto team tedesco Allied Racing. Joël Condividerà il volante della vettura, iscritta nella categoria Pro-Am, con il danese Alexander Hartvig.

Dopo essersi messo in luce lo scorso anno nella serie di riferimento in Europa per le GT4, nonostante una stagione decurtata per via della pandemia e di un serio incidente a Zandvoort, Camathias parte di nuovo a caccia del titolo Pro-Am, con un nuovo pacchetto. Allied Racing è una delle squadre più reputate ed esperte in GT4 e ha vinto il titolo Piloti Pro-Am lo scorso anno. Il nuovo compagno d’equipaggio di Joël è Alexander Hartvig, un promettente pilota danese appena diciottenne che proviene dal karting.

Dodici gare

La GT4 European Series 2021 si articola su 12 gare in 6 eventi, che si disputeranno su alcuni dei più prestigiosi tracciati europei. La stagione prenderà il via a Monza, il weekend del 18 aprile per poi fare tappa al Paul Ricard (30 maggio), Zandvoort (20 giugno), Spa-Francorchamps (31 luglio), Nürburgring (5 settembre) e approdare a Barcellona il 10 ottobre.

Grande motivazione

Quali le impressioni del pilota ticinese? «Sono lieto di annunciare questo nuovo programma e di correre di nuovo nella GT4 European Series, un campionato di alto livello che mi è piaciuto molto lo scorso anno. Sono felice di entrare a far parte di Allied Racing, un top team che ha ottenuto numerosi successi in GT, e di lavorare con il mio nuovo compagno, Alexander Hartvig, che non conosco ancora. È giovane e veloce e sono sicuro che formeremo un buon equipaggio. Mi aspetto un livello agonistico ancora più elevato quest’anno: la battaglia per i primi posti sarà ancora più dura, ma abbiamo un pacchetto eccellente e siamo pronti a dire la nostra. Sono grato dell’opportunità di correre con Allied, ma tengo ad esprimere tutta la mia stima per Centri Porsche Ticino e Ivan Jacoma, con cui ho affrontato la stagione scorsa e vissuto molti bei momenti. Le nostre strade si sono divise ma rimaniamo in ottimi rapporti e continueremo a collaborare in diverse iniziative. Sono impaziente di tornare a guidare e a correre. Il mio maggior desiderio è che ci si possa liberare presto di tutti gli impedimenti che la pandemia ha arrecato e vivere una bella stagione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata