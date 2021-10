Si conclude questo weekend la stagione agonistica 2021 di Joel Camathias, impegnato nell’ultima prova dell’European GT4 Series, in programma a Barcellona. Sarà l’occasione di chiudere in bellezza una stagione iniziata con qualche contrattempo ma andata in crescendo, con il bel podio ottenuto a Spa e la stupenda affermazione al Nürburgring. Insieme al compagno Alexander Hartvig al volante della Porsche 718 Cayman GT4 della squadra tedesca Allied Racing, il ticinese punterà a un altro risultato di rilievo e a finire nella top-5 finale della graduatoria Pro-Am.

Joel Camathias, nel contempo, inizia a gettare le basi per il programma 2022, deciso a rimanere nel «giro che conta» delle competizioni GT internazionali. «Sembra incredibile, ma stiamo già giungendo alla fine della stagione, che si sta concludendo con delle belle soddisfazioni - dice -. Speriamo che a Barcellona le cose vadano come a Spa e al Nürburgring. Le premesse ci sono tutte, visto che il nostro pacchetto ora può finalmente esprimere il suo potenziale, in un contesto super-competitivo e molto combattutto come quello del GT4 europeo. Barcellona è sicuramente uno dei circuiti che conosco meglio, molto tecnico e impegnativo, ma è una pista che mi piace. Sarà bello rivedere tanto pubblico, visto che la manifestazione sarà aperta senza restrizioni e che prevede tante attività. È il segno che si torna alla normalità dopo due stagioni molto particolari e un buon auspicio per il 2022, che comincio già a preparare, tessendo i contatti necessari. L’obiettivo è quello di continuare al massimo livello delle gare GT, in uno dei campionati di riferimento a livello internazionale».