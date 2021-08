Joel Camathias ha finalmente potuto vivere un weekend senza intoppi nella European GT4 Series. Su un circuito impegnativo come quello di Spa-Francorchamps, dove si è svolta la quarta prova della stagione, ha raccolto due ottimi risultati nella classe Pro-Am: 4. in gara-1 e 3. in gara-2. Con il danese Alexander Hartvig, sulla Porsche 718 Cayman GT4 di Allied Racing, il ticinese ha portato a termine due gare senza sbavature, che sono di buon augurio per la parte finale della stagione. Il prossimo appuntamento si terrà il 5 settembre al Nürburgring. «Finalmente le cose sono andate nel verso giusto. Abbiamo dimostrato la competitività del nostro pacchetto. Ne sono felice, soprattutto perchè Spa-Francorchamps è una delle piste più difficili. Insieme al team abbiamo fatto un ottimo lavoro che ha portato a migliorare costantemente il comportamento e le prestazioni della vettura nel corso del weekend. Un bilancio ottimo che ci ridà fiducia ed entusiasmo in vista della parte finale della stagione».