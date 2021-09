Centesima vittoria per Lewis Hamilton (Mercedes), che ha firmato il Gran Premio di Russia a Sochi davanti a Max Verstappen (Red Bull) mentre la Ferrari di Carlos Sainz ha conquistato il terzo posto. Per la Mercedes si è trattato dell’ottavo successo consecutivo sul circuito ai bordi del Mar Nero. Nell’occasione il britannico Hamilton ha superato il connazionale Lando Norris (alla fine 7.), che ha deciso di rinviare fino all’ultimo il cambio delle gomme e che pertanto non è riuscito a controllare la sua McLaren sulla pista bagnata dalla pioggia.