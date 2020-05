Stando ai risultati pubblicati da Liberty Media, gli introiti provenienti dalla Formula 1, di cui è promotore, dal 2017, sono passati da 246 milioni di dollari nei primi tre mesi del 2019 a 39 milioni in questa stagione. Si tratta di uno scivolone dell’84%. Tutti i Gran Premi del campionato del mondo di F1, che avrebbe dovuto iniziare il 15 marzo scorso in Australia, sono stati rinviati o annullati. Per giunta non si conoscono ancora le date ufficiali di un’eventuale ripresa.