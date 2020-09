Il mito di Clay Regazzoni nacque cinquant’anni fa, il 6 settembre 1970. Quel giorno il ticinese vinse, a Monza, la sua prima gara in Formula1, appena ventiquattr’ore dopo aver festeggiato il 31. compleanno, in un Gran Premio funestato dall’incidente occorso durante le qualifiche all’austriaco Jochen Rindt, unico pilota ad aver vinto un titolo mondiale post mortem.

Clay era alla sua quinta presenza tra i più grandi, fresco di un secondo posto a Zeltweg: al 54. dei 68 giri previsti si issò al comando e dopo alcuni minuti superò per primo la bandiera a scacchi con la Ferrari 312B numero 4, lasciandosi alle spalle il campione uscente Jackie Stewart. Suo anche il giro più veloce. Scoppiò il tripudio: la folla in delirio invase il circuito, lo portò a lungo in trionfo scandendo il suo soprannome...