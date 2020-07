Ohibò, Quartararò: quattro pole consecutive, tra questa stagione e quella passata, in MotoGP e due vittorie di seguito, tutte quest’anno, entrambe a Jerez. Mica male, a vent’anni. È il secondo pilota più giovane ad aver marcato, nella categoria, due successi consecutivi. Neanche a dirlo, il più giovane risulta Marc Marquez. È vero: i due trionfi Fabio li ha ottenuti nei due GP che hanno lamentato il forfait proprio di Marc ma, in testa al campionato a punteggio pieno, Quartararo si colloca di diritto tra i candidati alla vittoria finale. Quando Marquez tornerà in pista, presumibilmente tra quindici giorni, a Brno, dovrà guardarsi alle spalle. O, forse, dovrà scrutare chi gli sta davanti. Vedremo. L’aspettativa è già alta.

Marc, ieri, non ce l’ha fatta. Per cose impossibili (lo sappiamo) è...