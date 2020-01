Tragedia durante il Rally Dakar. A una settimana dal via della corsa, in Arabia Saudita, arriva la notizia della morte del pilota portoghese Paulo Goncalves, in gara tra le moto con il team Hero. Goncalves, 40 anni, è rimasto vittima di un incidente al km 276 della 7. tappa, la prima dopo la giornata di riposo. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo dopo averlo trovato in arresto cardiaco. Il decesso è stato confermato una volta trasportato con l’elicottero di emergenza al Layla Hospital. Il portoghese si classificò secondo nel 2015, edizione in cui perse la vita il motociclista polacco Michal Hernik.