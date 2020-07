Chi lo avrebbe mai detto, la sera di domenica scorsa, dopo il disastroso incidente che lo aveva visto trasferire al centro medico di Jerez steso in barella. Invece Marc Marquez, due giorni dopo essere stato operato (martedì) a Barcellona per una frattura al braccio destro, si è presentato (giovedì) al controllo medico, in circuito, ed è stato dichiarato «fit for race»: in condizioni di correre. Ha evitato le sessioni di prove libere di ieri ma scenderà in pista questa mattina per valutare il proprio stato di forma e, nel caso, schierarsi per le qualifiche del pomeriggio. Quando scenderà in pista, gli occhi di tutti correranno al monitor dei tempi e, lasciando perdere le ultime righe, fisseranno le prime. Marquez ha abituato tutti a vedergli alzare l’asticella. Per qualificarsi dovrà fermare...