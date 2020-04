Mai stato a casa per così tanti giorni di fila. Non è il solo, di questi tempi. Ma sentirlo raccontare da Charles Leclerc, che ha 22 anni, fa un certo effetto. Perché lui ci mette dentro il disagio di non poter andare a fare una passeggiata, il caos del suo appartamento nel quale c’è una stanza adibita al simulatore di guida, un’altra con la palestra, oltre a quella in cui dorme e un salotto dove riceve (anzi, riceveva) gli amici.

Anche a Monte Carlo le costrizioni cui obbliga questa maledetta pandemia rendono tutto diverso, asettico, congelato in attesa di qualcosa che non è ben definito. Ma forse proprio la vitalità e il glamour del Principato fanno crescere maggiormente il disagio, col mare – inaccessibile – lì davanti e le montagne – inaccessibili pure loro – subito alle spalle. E poi i...