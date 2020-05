Il pilota tedesco Sebastian Vettel e la Ferrari termineranno la loro collaborazione alla fine dell’anno. Il 32.enne tedesco lascia la storica scuderia dopo cinque (o sei) stagioni. Sui motivi della separazione può solo speculare e sul perché i negoziati per prolungare il contratto sono falliti. Apparentemente le condizioni per continuare non erano abbastanza buone dal punto di vista di Vettel. Resta da vedere se e con quale squadra Vettel continuerà la sua carriera come pilota di Formula 1 anche se le opportunità di far parte di una squadra di punta sono limitate.