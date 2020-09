Dopo due bandiere rosse, il GP di Toscana si è in pratica concluso con uno sprint su 13 giri al Mugello. La corsa, decisamente rocambolesca, non ha impedito alla Mercedes di centrare un’altra doppietta grazie a Lewis Hamilton, che ha preceduto Valtteri Bottas.

Il sei volte campione del mondo ha tra l’altro festeggiato il 90.esimo successo in un Gran Premio di Formula 1, per lui il sesto in stagione. Ora gli resta solo una vittoria da conquistare per eguagliare il record detenuto da Michael Schumacher. Nel Mondiale il britannico guida con 55 punti di vantaggio sul finlandese.