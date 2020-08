Andrea Dovizioso divorzia e vince. Sabato il suo manager, Simone Battistella, ha incontrato i dirigenti Ducati. Poi ha informato la stampa che non esistevano le condizioni per rinnovare il contratto in scadenza. Ventiquattro ore dopo, «Dovi» ha conquistato tenacemente il successo in una gara prima interrotta e poi ripresa su distanza ridotta dopo un incidente (spaventoso e pirotecnico) che ha coinvolto Franco Morbidelli e Johann Zarco. Per i due, nessun danno grave. Molto probabilmente, Andrea ce l’avrebbe fatta anche in caso di gara unica: da 5 anni la Ducati domina al Red Bull Ring. Il circuito pare disegnato per le Rosse, capaci di costruire in rettilineo un vantaggio che gli avversari nel misto non riescono a colmare. Qui «Dovi» ha siglato, con quella di oggi, tre vittorie, un secondo e...