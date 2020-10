due vittorie nelle due gare disputate in Toscana, valide per il campionato italiano GT Sprint. A bordo della sua Ferrari 488 Challenge, in coppia con il compagno Matteo Greco, il 23.enne di Morbio Inferiore non ha avuto rivali nella categoria GT Cup: «Dopo quasi due mesi di attesa, tornare con due successi è una grande gioia. Sono molto soddisfatto considerando il meteo variabile e le difficili condizioni della pista».