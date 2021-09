Tragedia quest’oggi sulla pista di Jerez, in Spagna. Dean Berta Viñales, cugino del pilota della MotoGP Maverick, è morto in seguito ad un grave incidente che ha interessato quattro motociclisti durante Gara 1 della Supersport 300. Il pilota spagnolo, stando alle ricostruzioni, sarebbe stato investito in seguito alla caduta. Il 15.enne è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma alle 15.11 la Superbike ha comunicato la tragica notizia. Tutte le gare sono state annullate. Su Twitter l’account WorldSBK ha scritto: «È con profonda tristezza che annunciamo la perdita di Dean Berta Viñales. La Superbike invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Guida in pace».