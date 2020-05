È ufficiale, Carlos Sainz è il nuovo pilota della Ferrari. Lo ha scritto su Twitter lo spagnolo, che sostituirà Sebastian Vettel a partire dal 2021. «Sono molto felice di gareggiare per la Scuderia Ferrari nel 2021 e sono molto eccitato per il mio futuro in questa squadra», ha twittato Sainz, aggiungendo: «Davanti a me c’è ancora un anno importante con la McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a correre in questa stagione».