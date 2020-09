«El Diablo», questa volta, ha fatto pentole e coperchi. Sabato Quartararo ha mancato per due decimi la pole (andata a Franco Morbidelli, suo compagno di squadra) ma si è comunque acquattato in prima linea tra «Morbido» e Valentino Rossi (fila tutta Yamaha). In gara pronti, via e Quartararo terzo, dietro Morbidelli e Rossi; dopo cinque giri eccolo secondo, scavalcando Valentino; dopo otto tornate primo, infilando anche Franco. Da lì, cavalcata solitaria fino al traguardo, con qualche patema solo a pochi chilometri dal termine, quando la gomma era ormai deteriorata proprio mentre Joan Mir (Suzuki) saltava ogni avversario che lo precedeva e gli si portava alle spalle, sempre più vicino. «Avevo quasi distrutto la gomma, e tutti sappiamo che la Suzuki, quando ha grip, è velocissima», ha ammesso...