“L'estate qui fa caldo. Fisicamente è dura, soprattutto in qualificazione. Il dazio che paghi a livello fisico è alto e anche le gomme faticano di più, come quando devi raffreddarle. Nel mio secondo giro pensavo di poter migliorare il tempo ma non è stato così. Ho fatto degli errori. Il primo è stato discreto ma alla fine è stato sufficiente per la pole. I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale". Il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) commenta così la sua ennesima pole positio. "Stiamo costantemente imparando. Sono stato qui con i ragazzi fino alle dieci di sera per vedere tutti i dati e capire dove migliorare, soprattutto in ottica gara visto che la Red Bull è super veloce. Problemi? A livello fisico. C'è tantissimo stress in frenata, anche in curva soprattutto con il collo. Con il caldo bisogna stare attenti a non far surriscaldare le gomme. Per il bilanciamento c'è parecchio vento anche qui. Ci sono raffiche con il vento in faccia a curva 1 e invece in coda a curva 4. Devi capire - aggiunge Hamilton - come spingere e dove spingere. Trovare il limite senza perdere il controllo della macchina. Ho tantissimo rispetto per i miei colleghi. Strada per la curva 1 è molto lunga, quindi il lavoro non è completo. Partiamo dalla posizione migliore ma è difficile vincere qui dalla pole, cercherò di partire nel modo migliore possibile".