La procura antiterrorismo francese ha annunciato di aver aperto oggi un’inchiesta preliminare per «tentato omicidio a scopo terroristico» dopo l’esplosione che ha colpito il veicolo sul quale viaggiava un equipaggio di 5 francesi alla Dakar 2022 in Arabia Saudita. Le indagini sull’esplosione, avvenuta il 30 dicembre a Gedda e nel quale è rimasto ferito in modo grave il conducente, sono state affidate ai servizi interni francesi.