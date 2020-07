Le statistiche della Ferrari parlano ormai solo degli insuccessi e, dopo un avvio di campionato molto deludente segnato dallo scontro tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc , si va sempre più a cercare il fondo. Alla base dei guai che affliggono la scuderia, scrive oggi il Corriere.it, ci sarebbe però anche molto altro. La vittoria di Leclerc nel GP d’Italia 2019 avrebbe infatti innescato un intrigo: la conquista sarebbe arrivata sfruttando, sostiene la concorrenza che si orienta nella stessa direzione, cavalli in più, «lavorando in quelle zone indecifrabili che compongono ogni power unit», scrive il Corriere della Sera.

«Nell’autunno scorso una chirurgica operazione di spionaggio industriale prese corpo, innescata da un team antagonista della Ferrari con la complicità di qualcuno che della Ferrari conosce i risvolti più segreti. Ad ammetterlo è un tecnico della Federazione Internazionale (FIA) che pretende anonimato mentre racconta come l’indagine federale, proprio su istigazione di un team, prese il via. Con qualche contraddizione poiché la modalità per ottenere quelle informazioni risultava illecita», si legge ancora sul portale del quotidiano italiano. La stessa FIA sarebbe infatti consapevole che tutti i motoristi operano oltre il limite senza correre grandi rischi. Tant’è vero che persino nel caso Ferrari non si è arrivati a scoprire irregolarità.