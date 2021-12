Quando un mondiale finisce all’ultimo giro in condizioni rocambolesche, viene sempre il sospetto di un gioco manipolato per non scontentare nessuno. Adesso Verstappen è campione del mondo e i discorsi si chiudono qui: il resto sono semplici ipotesi e chiacchiere che ci accompagneranno durante l’inverno e anche oltre, perché vedere un fenomeno come Hamilton che subisce la sconfitta all’ultimo giro dell’anno è una cosa che fa male, che grida un pochino vendetta ma nulla toglie alla sua statura immensa.

La domanda che ci si pone, dopo una conclusione tanto imprevedibile da sembrare l’epilogo di uno sceneggiato di Netflix, è se Max Verstappen abbia davvero meritato il titolo. E la risposta, lasciando perdere polemiche e veleni, è sì, in quanto l’olandese prima di tutto è un fenomeno di classe, di...