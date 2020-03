Thomas Lüthi si attendeva sicuramente a tutto un altro inizio di stagione in Moto2. Il pilota bernese della Kalex ha dovuto accontentarsi di un deludente 18. rango in occasione delle qualificazioni del GP del Qatar a Losail.

Certo, i punti saranno assegnati al termine della corsa domenicale, ma le prospettive non sono affatto incoraggianti per Lühti, che dovrà partire dalla sesta fila dopo aver concesso più di un secondo al più veloce. Per lui si tratterà dunque di cercare di limitare i danni durante la gara, in ottica campionato.