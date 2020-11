Lewis Hamilton, su Mercedes, ha vinto ad Imola il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo posto per Daniel Ricciardo, su Renault, quinto per la Ferrari di Charles Leclerc. Al quarto rango si è piazzato il russo Daniil Kviyat su Alpha Tauri, nono e decimo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo Sauber, 12. l’altro ferrarista Sebastian Vettel.

«È stata una gara estenuante, se penso alla velocità a cui dovevo andare dopo una partenza sbagliata», ha detto Hamilton dopo aver colto il suo 93. successo in carriera, il nono della stagione. «Ora tutto è molto travolgente, se penso a coloro che nel team sono gli eroi non celebrati. Sono grato di essere parte di questa scuderia». La Mercedes ha conquistato il suo settimo titolo costruttori consecutivo: un record. «Non sono solo dei numeri - ha affermato il team principal Toto Wolff -, ma qualcosa di cui essere orgogliosi. Finché possiamo rimanere motivati, penso che possiamo spingere ancora di più. Non vediamo l’ora di cominciare una nuova sfida».