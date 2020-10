Lewis Hamilton (Mercedes) è ormai il primatista di vittorie in formula 1. Il britannico, che si è imposto nel GP del Portogallo a Portimão, ha infatti festeggiato il suo 92. successo in carriera, uno in più rispetto a Michael Schumacher. Con tutta probabilità Hamilton raggiungerà il pilota tedesco anche per quanto riguarda il numero dei titoli mondiali. Dopo l’ottava vittoria stagionale in dodici corse, è lanciatissimo verso il settimo trofeo. Nella generale precede di 77 punti il compagno di scuderia Valtteri Bottas, che si è dovuto accontentare del secondo posto a oltre 25’’ dal vincitore.