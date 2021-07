Ottimo affare per Lewis Hamilton nel GP di casa a Silverstone. Il campione britannico della Mercedes ha ottenuto la sua 99. vittoria in carriera precedendo il ferrarista Charles Leclerc (al comando fino al penultimo giro) e il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Soprattutto, però, Hamilton ha riaperto il Mondiale, approfittando dell’uscita di scena del leader, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è andato a sbattere già al primo giro, dopo un contatto con lo stesso Lewis destinato a far discutere. Dopo l’interruzione della gara, l’inglese si è visto infliggere 10 secondi di penalità. Questo non gli ha impedito di trionfare in rimonta. Ora il suo distacco da Verstappen nella generale è di soli 8 punti. Visitato al centro medico del circuito, l’olandese è stato dichiarato in buone condizioni generali ma è stato comunque portato in ospedale per accertamenti.