Grazie all’equipaggio composto dal pilota neocastellano Grégoire Hotz e dal suo fedele navigatore ticinese Pietro Ravasi – e ai video pubblicati su YouTube – siamo in grado di offrire ai lettori di CdT.ch una piccola chicca: una prova speciale di rally vissuta da bordo strada e dall’interno dell’abitacolo con protagonisti i due pluri-campioni svizzeri. I video in cui vediamo in azione Grégoire Hotz e Pietro Ravasi, che in carriera vantano rispettivamente otto e cinque allori nazionali, sono stati registrati in occasione dell’ultimo Rally dei Laghi, andato in scena nel Varesotto gli scorsi 27 e 28 febbraio e che ha visto il nostro duo chiudere al quinto posto assoluto e al primo fra gli equipaggi elvetici.