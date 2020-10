Per un niente, la vittoria è scivolata tra le dita di Marquez. L’altro Marquez. Alex Marquez. Quello che corre con il numero 73. Quello che ha iniziato la stagione senza sprigionare scintille ma che negli ultimi Gran Premi ha compiuto passi da gigante. Secondo in Francia una settimana fa, secondo qui in Aragona ieri, in sella ad una Honda che, forzatamente priva dell’apporto di Marc, il fratello maggiore, gli sta forse dedicando anche una quota di quei pensieri che altrimenti avrebbero orbitato attorno al numero 93. Sul traguardo, Alex Rins (Suzuki) lo ha preceduto di poco più di due decimi; Marquez, a sua volta, si è lasciato per due secondi e mezzo alle spalle Joan Mir, altro pilota Suzuki. Joan, da ieri, comanda la classifica mondiale della MotoGP. Una graduatoria compressa come un mantice:...