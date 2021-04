Il conto alla rovescia è ormai giunto al termine per Kevin Gilardoni, che è pronto a lanciare la sfida per il secondo anno di fila nel Lamborghini Super Trofeo Europa che entra nel vivo questo weekend. Il pilota italo-svizzero, vicecampione 2020 del monomarca riservato alle potenti Huracán ST Evo, sarà di nuovo al via con i colori dell'Oregon Team. Al proprio fianco il romano Leonardo Pulcini, al suo debutto nella serie, il quale completerà un equipaggio Pro. «I test pre-stagionali sono stati per noi molto positivi. Mi sono subito trovato bene con Leonardo e penso che siamo definitivamente pronti ad affrontare una stagione di altissimo livello con la massima determinazione. Inoltre l'Oregon Team come sempre rappresenta una garanzia - ha commentato Gilardoni -. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di essere al via di questa stagione e adesso è ora di iniziare a fare sul serio. Questa di Monza per me è la tappa di casa. Correre su questa pista è sempre qualcosa di veramente emozionante. Peccato solamente che non ci sarà il pubblico, ma cercheremo di farlo sentire il più vicino possibile ugualmente». Lo scorso anno Gilardoni, al suo ritorno in pista dopo una lunga parentesi nei rally condita da numerosi successi, riuscì a centrare tre vittorie: due a Montmeló, in Spagna, ed una sul tracciato belga di Spa-Francorchamps. L'obiettivo per il 2021 sarà di portare a casa il titolo. Quello di Monza sarà il primo dei sei doppi appuntamenti di un calendario che farà tappa anche sui circuiti di Paul Ricard, Zandvoort, Spa-Francorchamps, Nürburgring e Misano. La prima delle due gare in programma questo weekend (50 minuti con il pit-stop obbligatorio) scatterà sabato alle ore 16.05 preceduta dalle due sessioni di qualifica a partire dalle 10.40 e dai due turni di prove libere di venerdì. Domenica Gara 2 prenderà il via alle 11.50. Novità per quanto riguarda la copertura mediatica sul canale Instagram la_giardela, che seguirà «live» anche dietro le quinte tutto l’impegno in pista di Gilardoni.