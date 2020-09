L’Italiano Franco Morbidelli (primo successo nelle MotoGP), il suo connazionale Luca Marini (Moto 2) e il britannico John McPhee (Moto 3) sono stati i vincitori del Gran Premio di San Marino a Misano. Nella classe di mezzo Tom Lüthi si è classificato per la terza volta di fila tra i top 10: il bernese ha chiuso al 6. posto. Da segnalare invece la 19. posizione in Moto 3 per Jason Dupasquier. Terzo posto infine per Dominique Aegerter nelle MotoE, dove si è imposto l’italiano Matteo Ferrari. L’elvetico ha rafforzato la sua posizione di leader nella generale.