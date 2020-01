Dal tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, della salute di Michael Schumacher si sa davvero poco. A sei anni dalla rovinosa caduta, di lui non si hanno né video, né immagini e il riserbo sulle sue condizioni è massimo. Stando a quanto riportato dal Mirror, per rompere il silenzio lo scorso anno qualcuno si è introdotto nella casa dell’ex pilota di Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. I fatti risalgono allo scorso anno, ma sono stati resi noti solo in questi giorni. Dopo avergli scattato alcune fotografie, i delinquenti avrebbero tentato di rivendere gli scatti alla stampa chiedendo 1 milione di sterline, l’equivalente di oltre 1,1 milioni di euro.