Il pilota della MotoGp Andrea Dovizioso è rimasto vittima quest’oggi di un infortunio durante una gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna, sul circuito di Monte Coralli, a Faenza, riportando la frattura della clavicola sinistra. Il 34.enne della Ducati si è fatto male in seguito ad una brutta caduta ed è stato portato all’ospedale di Forlì per una prima radiografia, dove è stata confermata la frattura all’altezza della spalla. L’operazione - riportano i media italiani - è prevista questa sera a Modena. A causa dell’infortunio resta in dubbio la partecipazione del ducatista all’appuntamento della MotoGP del 19 luglio sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna..