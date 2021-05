Al momento si è deciso di non operare per non rischiare di peggiorare la situazione all’interno di un quadro generale ancora non stabile. Il paziente ha riportato un trauma cranico, definito «importante», oltre a uno toracico e addominale. Viene ovviamente tenuto in osservazione strettissima dai clinici del Trauma center di Careggi, e le prossime ore saranno decisive per capire come procedere.