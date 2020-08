Il package tutto ticinese è reduce da un avvio di stagione convincente, due settimane fa a Imola, dove aveva centrato un bel 2. posto in Pro-Am nella prima gara e avrebbe certamente colto un altro podio in gara-2 se non fosse stato incolpevolmente tamponato da rivali per ben due volte.

Joel Camathias dichiara: «Si torna in pista e di nuovo in Italia, a Misano, un tracciato non semplice che conosco bene e ho frequentato spesso nelle stagioni scorse. Purtroppo quest’anno mancherà l’atmosfera ‘vacanziera’ che l’evento ha sempre avuto, visto che si corre a porte chiuse per le misure sanitarie, ma il caldo ci sarà senz’altro ed è un fattore da tenere in conto, specie in gara-1, che si corre a metà pomeriggio di sabato. Il nostro esordio a Imola è stato positivo e ci ha confortato sulla competitività dell’intero pacchetto vettura-team-piloti. Possiamo far bene anche a Misano, una pista meno veloce, dove forse il divario di prestazioni assolute con la BMW che ha dominato a Imola sarà inferiore. Speriamo soltanto di avere gare più pulite e di non dover subire la foga eccessiva di alcuni rivali. Abbiamo smaltito la rabbia e siamo concentrati per dare il massimo, in un campionato molto competitivo e combattuto, anche letteralmente».