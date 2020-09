«Sono entusiasta dell’opportunità di correre nel prestigioso GTWCE e che il mio ritorno sulla scena internazionale Endurance avvenga al Nürburgring con una squadra di primo piano come Haupt Racing Team», ha detto Camathias. «È una gran bella occasione che si è palesata qualche giorno fa e mi rende felice. La Mercedes-AMG non mi è sconosciuta: nel 2018, ho disputato la 24 Ore di Barcellona con una Mercedes-AMG di un team privato, e da allora ho avuto modo di provare due volte, al Nürburgring e all’Algarve, la vettura di un top team, con ottimi riscontri. È una macchina che mi piace e con cui mi trovo a mio agio, proprio per il feeling di guida che dà. Voglio ringraziare Haupt Racing Team per la fiducia e la Mercedes-Benz Automobili SA di Lugano, che è mio partner in questo progetto. Questa sarà una gara una-tantum, ma è una grande opportunità e sono molto motivato e determinato a dare il mio meglio e portare il mio contributo agli sforzi del team».