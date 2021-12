Joël, a botta calda, come l’hai vista? Risultato giusto? «Premetto che non sono tifoso né di Verstappen né di Hamilton e che la prima cosa da dire è che qualsiasi dei due sarebbe stato un grande campione, al termine di una stagione stupenda, aspramente combattuta, che ha entusiasmato gli appassionati e ha riportato la Formula 1 ai tempi d’oro dei grandi duelli. Un duello che ha riproposto un confronto antologico in ogni sport, quello fra il campione pluriaffermato, nel pieno delle sue capacità e che non vuole farsi da parte, e il giovane arrembante, pieno di talento e ambizione, che non guarda in faccia a nessuno...».

Restano, però, i tanti episodi polemici vissuti durante la stagione e i pasticci della direzione gara, soprattutto nell’ultima e decisiva gara...

«Sì, quanto è successo ad Abu Dhabi lascia perplessi, anche se la suspense è stata mantenuta sino all’ultimo. Hamilton aveva costruito una gara perfetta, come guida e strategia, ed era avviato verso una vittoria sicura. C’è voluta quella sfortunata safety-car per rovinare tutto. L’opinione che me ne sono fatto, dopo aver parlato anche con qualche direttore di gara che conosco, è che l’episodio poteva essere gestito meglio. Col senno di poi, è facile dire che sarebbe stato più giusto dare bandiera rossa, fermare la gara, consentendo a tutti di montare gomme fresche, e garantendo uno sprint finale di 5-6 giri ad armi pari, che sarebbe stato da sballo. Far uscire la safety-car, invece, penalizza sempre il leader, perché perde il vantaggio che aveva e non si sa mai esattamente quando la gara riprenderà, specie sui circuiti un po’ esotici dove i commissari sono molto più lenti e addestrati che in Europa. E poi quell’esitazione su cosa fare dei doppiati, per alla fine far passare solo quelli fra Max e Lewis, nello stesso giro in cui la safety-car sarebbe uscita di scena, è apparsa stramba. Non del tutto in linea col regolamento, che comunque il direttore di gara ha facoltà di interpretare e applicare secondo le circostanze».