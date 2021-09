Conclusa la pausa estiva, torna di scena l’European GT4 Series, per il quinto appuntamento stagionale, su un altro tracciato leggendario, il Nürburgring. Il circuito nelle colline dell’Eifel, colpite duramente da nubifragio e inondazioni a luglio, è ora perfettamente a posto per ospitare l’appuntamento con il combattutto campionato di riferimento per le GT4 in Europa.



Joel Camathias sarà al volante della Porsche 718 Cayman dell’Allied Racing, condivisa con il danese Alexander Hartvig. La coppia, rinfrancata dai buoni risultati (un terzo e un quarto posto) ottenuti nello scorso round a Spa-Francorchamps, punta di nuovo al podio in Pro-Am, su un tracciato impegnativo come quello tedesco.



Joel Camathias: «Le vacanze estive hanno permesso di ricaricare le batterie e ci presentiamo alla ripresa del campionato in perfetta forma. Sono ancor di più i buoni risultati ottenuti a Spa, dove abbiamo finalmente vissuto un weekend senza intoppi, a darci la carica per l’appuntamento al Nürburgring, che è già il penultimo della stagione. Il ‘Ring’ è un tracciato non semplice, molto tecnico, ma che ho sempre gradito, salvo quando il meteo regala pioggia, nebbia e freddo, cosa che capita spesso da quelle parti... Non è, per fortuna, quanto anticipano le previsioni per questo weekend e speriamo di essere competitivi come a Spa e di batterci per il podio. Io ce la metterò tutta e anche il mio compagno e tutto il team sono determinati a chiudere la stagione su note positive.» ​