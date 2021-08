Kevin Gilardoni cala il poker. Quarta vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps per il pilota dell’Oregon Team che, in coppia con Leonardo Pulcini, ha dominato dall’inizio alla fine la seconda delle due gare del quarto appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa. Oggi come quasi un anno fa, quando Gilardoni conquistò uno splendido successo sullo stesso tracciato belga, ma in quella circostanza in equipaggio singolo. Una vittoria, quella messa a segno con Pulcini, che si aggiunge alle due ottenute al Paul Ricard e a quella conquistata a Zandvoort. Punti importantissimi, considerando anche il forfait di Sebastian Balthasar e Noah Watt, che giungevano a questo round della serie continentale con quattro punti in meno. Un gap che il binomio dell’Oregon Team ha esteso adesso a ben 21 punti nei confronti dell’olandese Max Weering che è risalito secondo.