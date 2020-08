Sorpresa. Gli occhi di quasi tutti erano puntati su Johan Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). I palati più fini, una decisa minoranza, avevano pronosticato Brad Binder (KTM) e, in alternativa, Franco Morbidelli (Yamaha). Risultato: vittoria di Brad Binder (la sua prima in MotoGP, dopo solo tre gare nella categoria) e secondo posto per l’italiano (suo primo podio nella classe regina). Binder, nato l’11 agosto, si è fatto un bel regalo: «Non ho parole per la vittoria. Non ce ne sono. Un sogno coltivato da bambino. Spero sia il primo di molti successi in MotoGP. Vorrei qui mio padre e mia madre».

E ora l’Austria

Assente Marc Marquez, il campionato si lascia apprezzare per una effervescenza che probabilmente altrimenti non avrebbe offerto. Due vittorie (e due pole position) per Quartararo,...