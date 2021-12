È l’epilogo da sogno. Quello da film hollywoodiano, atteso con trepidazione da tutti gli appassionati. Il culmine di un testa a testa entusiasmante e senza esclusione di colpi durato una stagione intera, che domani (14.00) emetterà il suo verdetto definitivo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Chi vincerà il Mondiale di F1, Max Verstappen o Lewis Hamilton? Sarà l’inglese della Mercedes a festeggiare, mettendo in bacheca l’ottavo titolo in carriera - come mai nessuno prima d’ora -, oppure l’olandese della Red Bull entrerà per la prima volta nel Gotha della velocità su quattro ruote?

Un pensiero malsano

Spetterà all’asfalto rispondere al quesito, o almeno così si spera. Sì, perché una corrente di pensiero paventa un contatto, al via o in gara, che mettendo fuori gioco entrambi finirebbe per favorire Verstappen. L’olandese, infatti, in stagione ha vinto una gara in più del suo rivale - nove a otto il conteggio - e nonostante entrambi siano a quota 369,5 punti, il pilota della Red Bull può contare sul vantaggio del «tie-breaker». Uno scenario, quello ipotizzato dai più maligni, che sportivamente sarebbe decisamente poco gratificante, ma che non per questo rimane del tutto improbabile. I diretti interessati, però, assicurano che il pensiero non li sfiora lontanamente: «Dell’eventualità incidente parlano i media - ha sottolineato in conferenza stampa Verstappen - da pilota non ci penso. So solo che darò tutto per vincere e basta». «Condivido il pensiero del mio collega - ha aggiunto Hamilton, per una volta d’accordo con l’acerrimo rivale - Non spreco energie a parlare di ciò che non posso controllare».

Due appuntamenti con la storia

Insomma, l’appuntamento in pista per il duello finale è lanciatissimo. Eppure Hamilton, almeno nelle ore che precedono la gara da dentro o fuori, lascia trasparire poche emozioni: «Al momento avverto questo Mondiale come molti altri in passato. D’altronde a inizio stagione non mi considero il campione, ma uno che lotta per il titolo, per vivere questi momenti. Infatti corro sempre con il n.44». L’eventualità di entrare ancor di più nella leggenda, intascandosi quell’ottavo titolo che nessuno fin qui ha mai festeggiato, però lo stuzzica: «Siamo in un territorio inesplorato, mai raggiunto da nessuno - ha detto Hamilton, commentando la possibilità di scrivere un importante pezzo di storia di questa disciplina -. Per come era iniziata la stagione, nessuno si aspettava di vederci arrivare così vicini all’ultima gara. È il risultato di un incredibile lavoro di squadra in pista e in fabbrica. So bene cosa ho dovuto fare per arrivare a questo livello, per cui mi sento grato per l’opportunità».

Verstappen, dal canto suo, sente avvicinarsi il momento più importante della propria carriera: «Dopo lo scorso anno, non avevo tante speranze di ritrovarmi a lottare per il titolo. Invece siamo stati competitivi fin dall’inizio, anche se un po’ di sfortuna, ed ora sono grato al team di essere qui e fiero di vivere tutto grazie al lavoro di squadra».

Un precedente in parte ticinese

l finale di domani, specialmente nel nostro cantone, non può che riportare alla mente quello andato in scena negli Stati Uniti nel 1974, dove pure la stagione si decise all’ultima gara, quella di Watkins Glen nello stato di New York. Da un lato vi era il brasiliano Emerson Fittipaldi, 27 anni, a bordo della sua McLaren con motore Ford-Cosworth. Dall’altra il ticinese Clay Regazzoni, 35 anni, al volante della sua Ferrari. Le qualifiche, invero, all’epoca non furono gloriose per nessuno dei due: Fittipaldi partì dall’ottavo posto, Regazzoni dal nono. Così gli occhi di tutti, quel giorno, non furono puntati sulla testa della corsa, bensì sul gruppetto centrale. Oltre che, ovviamente, sul terribile incidente mortale che costò la vita all’austriaco Helmuth Koinigg. Alla fine Fittipaldi giunse quarto, mentre Regazzoni - penalizzato da alcuni problemi tecnici alla vettura - terminò all’undicesimo posto, vedendo così sfumare il sogno di vincere il titolo.

Hamilton il più veloce nelle libere

Tornando alla gara di domani e al circuito di Abu Dhabi, ieri nella seconda delle due sessioni di prove libere Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo di giornata (1’23’’691), lanciando un segnale importante a Verstappen. L’olandese, dal canto suo, si era inizialmente destreggiato meglio del rivale nella prima sessione. Insomma, l’ultimo e decisivo duello è servito.

