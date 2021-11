Domenica a Valencia, oltre a Valentino Rossi, anche il bernese Thomas Lüthi metterà fine alla sua bella carriera, iniziata nel 2002 e coronata da un titolo mondiale nel 2005. «È stato un esempio e un traino per tanti giovani talenti svizzeri», ci dice l’ex pilota ticinese Marco Tresoldi.

«È una sensazione speciale, persino un po’ strana», ha raccontato Tom Lüthi avvicinandosi alla sua ultima corsa. «In questi giorni mi hanno cercato molte persone. Non solo i giornalisti, ma anche gli ex compagni di squadra, lo staff del paddock, gli organizzatori, gli sponsor, i tifosi, gli amici. Parlando con loro, mi sono reso conto che sta davvero finendo qualcosa di importante. Provo malinconia, sì, ma resto convinto della mia decisione. Ho tanti progetti per il futuro e non vedo l’ora di affrontare le prossime...