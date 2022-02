Alex Fontana e Ivan Jacoma si preparano a uno stimolante impegno agonistico. I piloti ticinesi disputeranno infatti la stagione 2022 della GT4 European Series guidando la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport schierata dal team Centri Porsche Ticino. Sarà un progetto dall’anima fortemente «local», ma con orizzonti internazionali visto il calendario di sei appuntamenti sui circuiti di Imola, Le Castellet, Misano, Spa-Francorchamps, Hockenheim e Barcellona.

Alex terrà alto il vessillo ticinese affrontando la classe Pro-Am in coppia con Ivan Jacoma, general manager dei Centri Porsche Ticino e pilota di esperienza più che ventennale in competizioni Gran Turismo con vetture della casa tedesca. Jacoma ha già affrontato la GT4 European Series nel 2020 e nel 2021, con ottimi risultati. Un terreno, quello della GT4, non sconosciuto nemmeno a Fontana, con cui centrò il titolo 2019 nel China GT Championship.

La GT4 European Series, organizzata dalla SRO di Stephane Ratel, è un campionato di supporto al prestigioso GT World Challenge Europe e sta vivendo una forte espansione: lo scorso anno la griglia ha superato stabilmente i 40 equipaggi al via, presentando una sfida molto interessante a livello sportivo e tecnico, anche per i diversi modelli presenti. La coppia Fontana-Jacoma potrà contare sull’ultima evoluzione da gara della Porsche 718 Cayman, in grado di erogare una potenza di 500 cavalli grazie al motore 6 cilindri da 4.0 litri.

«Sono davvero emozionato pensando al progetto agonistico tutto ticinese che mi vedrà impegnato quest’anno nella GT4 European Series, un campionato di respiro europeo che sta crescendo sempre di più per qualità e quantità» ha detto al proposito Alex Fontana. «Ho accettato con grande entusiasmo di correre con i Centri Porsche Ticino e con Ivan Jacoma: abbiamo tutte le carte in regola per puntare al titolo di classe Pro-Am. Per lo sport del Cantone Ticino sarebbe una bellissima impresa e ce la metteremo tutta per trasformare il sogno in realtà».

«Con Alex a bordo della nostra nuova Cayman Gt4 RS sono convinto che avremo il pilota ideale per fare il salto di qualità e concorrere per il titolo Pro-Am» la dichiarazione programmativa di Ivan Jacoma. «La sua velocità ed esperienza sono ideali per affrontare questa sfida con tutto il team dei Centri Porsche Ticino. Meccanici, ingegneri ed addetti ai lavori non vedono l’ora di iniziare questa nuova sfida tutta ticinese al 100%».

Loading the player... La video intervista ad Alex Fontana. © CdT/Marcello Pelizzari

