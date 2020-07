L’ex ingegnere di Formula 1 Ron Tauranac, cofondatore della storica scuderia Brabham, è morto all’età di 95 anni. Nato nel Regno Unito, Tauranac è cresciuto in Australia, dove ha incontrato il pilota Jack Brabham. Dopo i successi iniziali di quest’ultimo, campione del mondo di F1 nel 1959 e nel 1960 al volante di una Cooper, i due uomini hanno appunto fondato la Brabham. La loro collaborazione ha permesso a Jack, a sua volta scomparso nel 2014, di conquistare un terzo titolo iridato nel 1966, il primo e unico ottenuto da un pilota su una monoposto chiamata con il suo stesso nome.

Fu sempre al volante di una Brabham progettata da Tauranac che il neozelandese Denis «Denny» Hulme si laureò campione del mondo di Formula 1 nel 1967. Dopo il ritiro di Jack Brabham, avvenuto nel 1970, Ron Tauranac riprese la scuderia per poi venderla due anni più tardi a Bernie Ecclestone. Fu così che quest’ulitmo iniziò la scalata che lo ha portato a controllare l’intero «circus» fino al 2016.

Tauranac ha in seguito creato la scuderia RALT, più volte vincitrice in Formula 2, Formula 3 e Formula 3000 negli anni Settanta e Ottanta. Ha anche collaborato alla concezione di monoposto di F1 per le scuderie Theodore e Arrows alla fine degli anni Ottanta.