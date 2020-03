La stagione di Formula E è stata temporaneamente sospesa per due mesi, hanno annunciato gli organizzatori e la Federazione internazionale (FIA). La decisione, va da sé, è stata presa in virtù dell’emergenza coronavirus. Nessuna corsa verrà dunque disputata fra marzo e aprile, mentre grossi dubbi circondano le gare di maggio. Le date di giugno e luglio restano in calendario, ma il loro regolare svolgimento dipenderà dall’evolversi della situazione.