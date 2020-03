La Formula Uno ha deciso di anticipare e allungare la sua «tregua estiva», al fine di garantire l’equità sportiva e di riorganizzare il calendario del Mondiale in seguito all’emergenza coronavirus. La Federazione internazionale automobilistica (FIA), in accordo con le scuderie e i promotori del campionato del mondo, ha così spostato il periodo di sosta da luglio-agosto a marzo-aprile, portandolo da 14 a 21 giorni. «Tutti i concorrenti devono dunque rispettare un periodo non lavorativo di 21 giorni consecutivi durante i mesi di marzo e aprile», viene precisato in un comunicato. Questo cambiamento va incontro a quei team la cui attività è o sarà perturbata da periodi di quarantena o isolamento. Tra il Gran Premio di Ungheria del 2 agosto e quello del Belgio del 30 agosto, ci sarà inoltre una finestra temporale in cui recuperare parte delle corse rinviate per la pandemia. Il GP inaugurale in Australia, previsto il 15 marzo, è stato annullato. I tre seguenti in Bahreïn (22 marzo), Vietnam (5 aprile) e Cina (19 aprile) sono stati rimandati a data da stabilire. Resta attualmente in dubbio lo svolgimento dei GP dei Paesi Bassi (3 maggio), di Spagna (10 maggio) e Montecarlo (24 maggio). Venerdì scorso la FIA e la Formula 1 avevano stimato l’inizio della stagione per fine maggio in Europa.