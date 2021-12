Secondo i documenti ufficiali resi noti dalla FIA, che è la garante dei regolamenti in Formula Uno, i protagonisti della gara sono stati ascoltati dai commissari sportivi a partire dalle 16.45 ora svizzera. Mercedes ha confermato il colloquio e ha dichiarato che non rilascerà ulteriori dichiarazione fino al termine degli incontri.

Ricordiamo che la safety-car era entrata in pista dopo un incidente che ha coinvolto il pilota canadese della Williams Nicholas Latifi nel corso del 53. giro. In un primo momento il direttore di gara Michael Masi non ha autorizzato i piloti in ritardo (compreso Verstappen, che aveva cambiato gli pneumatici) a riprendere la posizione che occupavano in precedenza. Tale decisione aveva fatto si che a dividere Hamilton da Verstappen ci fossero 5 monoposto.