Valtteri Bottas (Mercedes) si è aggiudicato il GP d’Austria a Spielberg, gara d’apertura della stagione. Partito in pole-position, il finlandese ha conquistato il suo ottavo successo in carriera in Formula uno. Bottas ha preceduto Charles Leclerc (Ferrari) e Lando Norris (McLaren-Renault). Lewis Hamilton (Mercedes), arrivato sulla scia di Bottas, ha ricevuto una penalità di 5’’ per aver urtato Alexander Albon (Red Bull-Honda) al 61.esimo giro. Per il campione del mondo uscente alla fine solo un 4. posto.