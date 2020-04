«Questa stagione non s’ha da fare». È il pensiero di Max Mosley, già presidente della Federazione internazionale dell’automobile (FIA). Per l’ex dirigente il campionato di Formula 1 va insomma archiviato senza se e senza ma. E soprattutto senza che ancora alcuna gara sia stata disputata alla luce dell’emergenza coronavirus. Mosley ha indirizzato i suoi consigli a Jean Todt, suo successore alla testa della FIA. «Così facendo - ha affermato - si permetterebbe alle scuderie e agli organizzatori delle corse di organizzarsi e prendere le necessarie contromisure. Per questi attori la situazione di attesa comporta la perdita di molti soldi». Per Mosley inoltre «si rischia di aggravare il tutto, senza essere certi che vi sia qualcosa da guadagnare».